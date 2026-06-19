“Espresso Italiano Champion” 2026, il “Miglior Barista d’Italia” è Matteo Colzani

Anche una tazzina di caffè può cambiare il destino: Matteo Colzani, classe 1989, di Seregno, imprenditore del Caffè Veló dal 2011, caffetteria aperta e ideata insieme al padre nella città di origine, è il “Miglior Barista d’Italia” 2026. Ha trionfato all’Espresso Italiano Champion, nei giorni scorsi, alla Mokador Experience Academy di Faenza, competizione che coinvolge centinaia di professionisti pronti a sfidarsi sui simboli della caffetteria italiana, espresso e cappuccino.

Con la miscela Gran Aroma di Caffè Milani e attrezzature di alta precisione, Matteo Colzani ha convinto la giuria per qualità ed equilibrio sensoriale, rispettando i rigorosi parametri dell’Istituto Espresso Italiano (Iei): una tazzina da 25 millilitri con crema nocciola compatta e finissima, corpo sciropposo e aromi intensi tra fiori, frutta, cioccolato e pan tostato, affiancata da un cappuccino dalla crema lucida e perfettamente bilanciata tra latte e caffè.

Un successo che vale il pass per le finali internazionali, in novembre, alla Factory 1895 di Lavazza, a Torino.

“Per me l’espresso è un ponte tra persone, storie ed esperienze diverse ed estrarre una tazzina è un ordinario gesto stra-ordinario”, racconta il “Miglior Barista d’Italia”.

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