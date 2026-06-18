“Giornata della Gastronomia Sostenibile”: spesa a km zero per oltre 31 milioni di italiani

In Italia la sostenibilità passa sempre più anche dalla tavola e dai carrelli della spesa, dove milioni di cittadini premiano prodotti locali, stagionali e tracciabili, trasformando il cibo a chilometro zero in un’abitudine quotidiana e in un modello di sviluppo. Sono oltre 31 milioni, infatti, gli italiani che acquistano regolarmente direttamente da aziende agricole e mercati contadini, contribuendo a fare del Belpaese il leader europeo della gastronomia sostenibile, come evidenzia un’analisi Coldiretti diffusa in occasione della Giornata Internazionale per la Gastronomia Sostenibile, che si celebra, oggi 18 giugno, e che è stata istituita dall’Onu per promuovere la biodiversità, la riduzione degli sprechi e sistemi alimentari a basso impatto.

Un risultato sostenuto anche dalla più estesa rete di mercati contadini dell’Unione Europea, quella di Campagna Amica, e da una crescente attenzione verso la qualità e il legame con il territorio.

I benefici non sono solo economici e culturali, ma anche ambientali: secondo i dati Ispra, la filiera corta consente di ridurre fino al 60% gli sprechi alimentari dei canali tradizionali, limitando al contempo emissioni e impatti climatici. A rafforzare questa leadership contribuisce il patrimonio agroalimentare nazionale, con 334 specialità Dop, Igp e Specialità tradizionale garantita (Stg), 529 vini a denominazione e ben 5.547 prodotti agroalimentari tradizionali, affiancato dal primato europeo nel biologico con 84.000 aziende attive, oltre il doppio della Germania e un terzo in più della Francia, e quasi un quinto della superficie agricola coltivata secondo metodi bio.

Un sistema che vede, oggi, quasi un ettaro agricolo su 5 coltivato secondo il metodo biologico, con punte oltre il 25% in diverse regioni, permettendo all’Italia di centrare con 4 anni di anticipo gli obiettivi europei della strategia Farm to Fork e di affermarsi come primo produttore europeo di cereali, frutta, ortaggi e olive biologiche.

In questo scenario, Coldiretti rinnova l’appello all’Unione Europea affinché venga garantita la piena reciprocità negli scambi commerciali, chiedendo che tutti i prodotti importati rispettino gli stessi standard ambientali, sanitari e sociali richiesti agli agricoltori italiani, a tutela dei consumatori e della competitività del settore agroalimentare nazionale.

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