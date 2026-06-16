Anche l’Ospedale Torregalli di Firenze ha il suo mercato contadino per alimentarsi correttamente

Promuovere la cultura della prevenzione, attraverso una corretta alimentazione, evidenziando il ruolo centrale del cibo nella tutela della salute e nel contrasto alle principali patologie croniche. È con questo obbiettivo che, ieri, all’Ospedale San Giovanni di Dio, a Torregalli a Firenze, è stato inaugurato un nuovo mercato contadino, nuova tappa del percorso avviato da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia, dopo le esperienze realizzate al Policlinico Gemelli di Roma (il primo), all’Ospedale Giovanni XXIII di Bari e al Policlinico Federico II di Napoli.

E protagoniste sono proprio le eccellenze agroalimentari del territorio, simbolo di un’alimentazione sana, equilibrata e di qualità, particolarmente importante per la crescita dei più giovani. Un modello che si ispira ai principi della Dieta Mediterranea e valorizza prodotti freschi, locali e di stagione, in alternativa al crescente consumo di alimenti ultra-processati, spesso associati a maggiori rischi per la salute e a una riduzione del benessere complessivo.

Dopo la cerimonia di inaugurazione, infatti - con la presidente Fondazione Campagna Amica, Dominga Cotarella, il direttore della Fondazione Aletheia, Riccardo Fargione, la presidente Coldiretti Toscana, Letizia Cesani, il dg Usl Toscana Centro, Valerio Mari, e il dg Coldiretti Toscana, Angelo Corsetti - i cittadini e lo stesso personale sanitario possono acquistare i prodotti per prendersi cura della propria salute direttamente dai contadini: verdura e frutta di stagione, farine, olio, formaggi, salumi, miele, confetture, uova ma anche prodotti per il benessere del corpo a base di lavanda.

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