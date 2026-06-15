American Express vuole The Fork: proposta di acquisizione per 700 milioni di dollari a Tripadvisor

Brand globale di servizi di pagamento e lifestyle, American Express ha annunciato una proposta di acquisizione di TheFork, by Tripadvisor, una delle principali piattaforme online per la ricerca e la gestione di prenotazioni di ristoranti in Europa, per un corrispettivo pari a 700 milioni di dollari. L’obiettivo, spiega una nota, è rafforzare la propria offerta nel segmento della ristorazione in Europa e l’acquisizione di TheFork andrebbe a inserirsi nella più ampia strategia di American Express successiva alle acquisizioni già effettuate di Resy e Tock, per arrivare ad estendere il proprio network a 75.000 ristoranti prenotabili.

“La ristorazione rappresenta uno dei principali ambiti attraverso cui le persone entrano in contatto con il nostro brand - dichiara Rafa Marquez, President of International Card Services American Express - nel tempo, la proposta di acquisizione ci consentirebbe di rafforzare il nostro modello distintivo di Membership, offrendo ai Titolari di Carta nuove opportunità per scoprire, prenotare e accedere a ristoranti di qualità, supportando al contempo i nostri partner della ristorazione nell’ampliare la propria clientela e sviluppare il proprio business”.

TheFork, fondata nel 2007, mette in contatto online gli utenti a oltre 50.000 ristoranti in 11 Paesi europei, attraverso la propria piattaforma per la gestione delle prenotazioni, la relazione con i clienti e le attività dei ristoratori, affiancata da un’app e da un sito web per scoprire e prenotare ristoranti. Al primo trimestre 2026, l’ultimo periodo di riferimento della società, il fatturato degli ultimi 12 mesi di TheFork era pari a 232 milioni di dollari e l’Ebitda rettificato del segmento TheFork per lo stesso periodo era pari a 28 milioni di dollari.

“TheFork è nata con l’obiettivo di supportare la crescita dei ristoranti e di rendere più semplice per i consumatori scoprire e prenotare ottimi ristoranti - sottolinea Almir Ambeskovic, Chief Executive Officer TheFork - grazie al supporto di Tripadvisor, abbiamo sviluppato una delle principali piattaforme europee per la prenotazione di ristoranti. American Express condivide il nostro impegno verso innovazione, qualità del servizio e ospitalità. Insieme avremo l’opportunità unica per accelerare la nostra missione, creando ancora più valore per i ristoranti e offrendo esperienze sempre più ricche e semplici a milioni di utenti in Europa”.

Il completamento dell’operazione proposta è previsto entro fine 2026 e, in base ai termini della proposta, l’acquisizione verrà regolata interamente in denaro e soggetto ai consueti aggiustamenti del prezzo.

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