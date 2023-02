Il “Festival di Sanremo 2023” brinda con il vino italiano più “pop”: il Prosecco Doc

L’attesissimo “Festival di Sanremo 2023”, il più grande evento musicale d’Italia e tra i più importanti al mondo, brinda con il vino italiano più “pop”: il Prosecco Doc, nei calici di cantanti e vip a Casa Sanremo come “Official Sponsor”, e dove le bollicine italiane più amate e famose “duetteranno” con un altro simbolo del made in Italy, la pizza dei maestri pizzaioli italiani. Cantanti che al vino, nella storia della musica italiana e non solo, hanno dedicato e dedicano tante canzoni, come Elodie che, tra i big in gara al Festival della Canzone Italiana n. 73 (7-11 febbraio) condotto dal direttore artistico Amadeus con Gianni Morandi, sul palco del Teatro Ariston canterà “sei il vino che mi ubriaca” in “Due”, e gli Articolo 31 che, nel loro primo Sanremo, canteranno “un uomo è come il vino, il tempo lo impreziosisce” in “Un bel viaggio”.

Ma, guardando ai successi passati, ripercorsi da WineNews (come per altre edizioni del Festival), tutti o quasi i big in gara hanno cantato di vino nelle loro canzoni: da Ultimo con “Il capolavoro”, a Tananai in “Rave, Eclissi”, da Mr. Rain con Irama in “Icaro”, a Marco Mengoni, in più di un brano, da “Amore assurdo” a “Il destino davanti”, a “Neruda”, e, ancora, dalla grande Anna Oxa in “Le stagioni dei disinganni”, ma anche in “A me piace il Sud” con Rino Gaetano, a Lazza e Madame in “Caos” con Fabri Fibra, dai Modà in “Fottuto inverno”, “Pensando a te” e “Alla faccia dei potenti”, a Colapesce e Dimartino in “Noia Mortale”, dai mitici Cugini di Campagna con “L’uva è nera”, ai Coma_Cose con “Fiamme negli occhi”, a Rosa Chemical in “Rosa Chemical”.

Senza dimenticare i super-ospiti, da Mahmood e Blanco che apriranno il Festival cantando di vino in “Brividi” nella prima serata, quando ci saranno anche i Pooh, le cui eno-citazioni vanno da “Una domenica da buttare” a “Solo cari ricordi”, passando per “Un posto come te”. E, poi, Al Bano per il quale la “Felicità” è “un bicchiere di vino con un panino” come cantava con Romina, Massimo Ranieri con il “vino, vinello” di “Brinneso”, e Gianni Morandi con “Che me ne faccio del latino” “se devo dire vino al vino” o “Luna” in cui cantava “evviva le donne, evviva il vino”, tre miti della musica italiana insieme all’Ariston nella seconda serata: un evento. Miti di oggi e di ieri, che il vino ispira da sempre, come i Maneskin con “La paura del buio” dove cantano “io ci brinderò sopra col vino”, ospiti della terza serata con Peppino di Capri, tra i cui successi non si può non citare “Champagne”, ma non solo.

Il gran finale? “Tra un bicchiere di vino ed un caffè” con il maestro Gino Paoli e la sua “Quattro amici”, e i Depeche Mode che di vino cantano in “Ice Machine”. Ma c’è anche una curiosità: nella sempre più vasta schiera di cantanti-vigneron, c’è anche Fergie, voce dei Black Eyed Peas, produttrice di vino in California, con la band che sarà l’ospite internazionale nella seconda serata.

Tutti, c’è da scommetterlo, passeranno come sempre avviene da Casa Sanremo (l’inaugurazione il 5 febbraio), dove ad attenderli troveranno calici di Prosecco Doc e Prosecco Doc Rosè, con il Consorzio Tutela Prosecco Doc partner ufficiale, e la “regina” della tradizione culinaria italiana nell’Arena del Gusto: la pizza, con una vera e propria “orchestra” di celebri maestri pizzaioli, da Carmelo Pistritto a Enzo Piedimonte, da Ciro Casale a Simone Taglienti, da Antonio Gerace a Saverio Conti, da Sebastiano Scuderi a Francesco Marasciulo, da Luigi Gentile a Manuel Coluccio, e non solo. E che, insieme ad altri brand di punta del vino e dell’agroalimentare italiano, da Serena Wines 1881 al Gin dell’Etna Volcano, dall’Antico Frantoio Muraglia a Martini, da Lollocaffè e De Ceccho e Beretta, tra gli altri, ed ai territori che si racconteranno “in vetrina”, dalla Campania alla Puglia, dalla Basilicata alla Sardegna, alle Dolomiti venete, saranno protagonisti negli eventi più glamour prima, durante e nel dopo-Festival.

Copyright © 2000/2023