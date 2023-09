In Francia dal Governo 60 milioni di euro per cantine e aziende agricole bio in difficoltà

Oltre ai tanti aiuti messi in campo a sostegno diretto della filiera del vino da parte del Governo francese, dai 200 milioni di euro complessivi per la distillazione di crisi ai 56 totali per gli espianti di vigna a Bordeaux, Oltralpe, per i viticoltori bio (e per tutte le aziende agricole biologiche), è in campo un altro pacchetto di aiuti di notevole entità: il Ministero dell’Agricoltura, guidato da Marc Fesneau, ha messo, infatti, a disposizione 60 milioni di euro per sostenere le aziende bio che hanno subito perdite di almeno il 20% del fatturato nell’ultimo esercizio finanziario. Un provvedimento voluto con “l’obiettivo di fornire sostegno alle aziende agricole biologiche colpite dall’attuale crisi del consumo di prodotti biologici e che hanno subito perdite economiche significative. Questo impegno aggiuntivo integra il fondo di emergenza di 10 milioni di euro che ha fornito assistenza immediata alle aziende biologiche più in difficoltà”, spiega una nota del Ministero stesso. Una misura che, magari, aiuterà a ridare slancio anche al settore del vino biologico, che, tra vendite in calo ed una crescita del vigneto bio che ha perso slancio, sembra segnare un po’ il passo.

