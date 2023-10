In Italia inaugurata la vertical farm più grande d’Europa: produce insalata sostenibile

Richiedono meno spazio e vivono al chiuso, ci si può coltivare qualsiasi cosa e, aspetto da non trascurare in questo particolare momento storico, permettono di risparmiare sui consumi idrici. Le vertical farm, gli orti verticali, si stanno sviluppando sempre di più e si possono trovare ormai ovunque, dagli edifici nelle grandi città fino alle scuole che li utilizzano per i progetti didattici. L’Italia è all’avanguardia e adesso può festeggiare un nuovo traguardo: la vertical farm più grande d’Europa per metri quadrati. È quella inaugurata, oggi, a Verolanuova (Brescia), da Kilometro Verde, startup innovativa che opera nel Vertical Farming, ed è dedicata alla produzione dell’insalata “Petali”, una linea esclusiva di ortaggi a foglia, pronti al consumo e che non hanno bisogno del lavaggio prima del consumo. Un’insalata “teen leaf” di calibro medio che si caratterizza per una foglia spessa, asciutta, consistente e croccante.

La vertical farm di Kilometro Verde è totalmente automatizzata, si basa sulla coltura idroponica indoor che fa leva su valori quali sostenibilità, salvaguardia dell’ambiente, etica e salubrità . L’idroponica è una tecnica che consiste nella coltivazione delle piante fuori suolo, ovvero senza terra e grazie all’acqua, nella quale vengono aggiunti sali minerali che apportano nutrienti alle piante. Elemento distintivo è la possibilità di coltivare in qualsiasi area, sia essa inadatta alla coltivazione tradizionale o addirittura dismessa e abbandonata, come per esempio la superficie su cui sorge Kilometro Verde, che ha riqualificato il luogo di Agiesse, storica azienda di abbigliamento sportivo.

Il progetto ha già ricevuto l’interesse di importanti soggetti finanziari e industriali. Kilometro Verde ha partecipato con successo a un bando dedicato alle start-up indetto da Ismea che ha portato ad un investimento in Kilometro Verde con la sottoscrizione di un aumento di capitale e l’erogazione di un prestito obbligazionario convertibile.

All’inaugurazione della vertical farm di Kilometro Verde erano presenti, tra gli altri, anche il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida. Giuseppe Battagliola, fondatore Kilometro Verde, ha spiegato che “si può fare innovazione nel settore agri-food in modo sostenibile, qualitativamente eccellente e focalizzato sui desideri ed esigenze del consumatore di oggi. Consapevole, etico, attento all’ambiente” .

