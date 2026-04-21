Integratori e vitamine: da supporto occasionale a rituale quotidiano di benessere per gli italiani

Integratori e vitamine non sono più un supporto occasionale, ma una presenza stabile nella quotidianità degli italiani, diventando veri e propri alleati del benessere personale. Sempre più persone li inseriscono nella propria routine come gesto consapevole di self-care, per sostenere l’equilibrio fisico ed emotivo, rinforzare le difese immunitarie o recuperare energia nei periodi più intensi. Non a caso, 7 italiani su 10 hanno assunto integratori o vitamine negli ultimi 3 mesi e 6 su 10 lo fanno con cadenza regolare o quasi quotidiana, trasformando un’abitudine sporadica in un rituale strutturato, motivato dal desiderio di prendersi cura del benessere generale (22%) e di affrontare con più vitalità le fasi di maggiore stress (19%). In questo scenario, anche le modalità di acquisto evolvono, riflettendo nuovi bisogni di controllo, comodità e riservatezza. La privacy diventa, così, il nuovo lusso del benessere quotidiano e, in un’Italia in cui prendersi cura di sé non è mai stato così centrale, non conta più solo cosa si acquista, ma soprattutto come: lo conferma la nuova ricerca condotta da Ipsos Doxa per Just Eat, che fotografa un cambiamento culturale profondo nelle abitudini di consumo, sempre più orientate alla discrezione e al controllo personale. Nell’ambito della sfera intima, il 28% degli italiani sceglie il delivery per tutelare la propria privacy e il 23% lo considera la soluzione ideale per evitare situazioni di imbarazzo in negozio, mentre circa 1 italiano su 4 prenderebbe in considerazione la consegna a domicilio anche per acquisti legati al benessere intimo o alla vita di coppia, segnale evidente di una cura di sé sempre più personale, digitale e riservata, in cui il delivery si afferma come alleato naturale.

Il benessere, oggi, non è più un pensiero secondario, ma un bisogno primario della quotidianità: il 68% degli italiani dichiara di attribuire crescente importanza al benessere mentale ed emotivo, il 55% considera prioritaria la gestione dello stress e il 54% un’alimentazione più consapevole, in un’idea di equilibrio che va oltre la forma fisica e abbraccia il rapporto tra lavoro, tempo per sé e piccoli rituali quotidiani. Non si tratta di un fenomeno marginale se, secondo il Global Wellness Institute, l’Italia figura tra le prime 10 economie mondiali del benessere con un valore di mercato pari a 140,6 miliardi di dollari.

Questa attenzione si traduce in comportamenti concreti: il 70% degli italiani pratica attività fisica o sportiva, mentre una parte significativa della popolazione integra nella propria routine anche pratiche di benessere personale più strutturate, con il 41% che dichiara di dedicarsi ad attività specifiche in modo consapevole e continuativo. In questo ecosistema, il consumo di integratori e vitamine diventa una componente chiave, inserendosi in una visione del benessere sempre più olistica e personalizzata. Cambia anche la forma della routine d’acquisto: la farmacia resta il riferimento principale per integratori e vitamine (75%), ma il digitale guadagna spazio con il 37% che sceglie e-commerce specializzati e il 21% piattaforme online generaliste, attratti da comodità, rapidità e varietà dell’offerta. In questo contesto il delivery entra stabilmente nella vita quotidiana e viene apprezzato per la possibilità di trovare prodotti non sempre disponibili nei negozi (35%), combinare più acquisti in un unico ordine (32%) e beneficiare di promozioni e offerte (32%), ma soprattutto per un fattore chiave che fa la differenza: la privacy. Beauty e cosmetica (44%), regali e prodotti per occasioni speciali (44%) e articoli di personal care (40%) sono le categorie in cui la consegna a domicilio è percepita come più utile, ma è l’apertura verso ambiti più personali a raccontare l’evoluzione più significativa, con il delivery visto come strumento di autonomia, riservatezza e controllo. Il messaggio che emerge è netto: la privacy non è un dettaglio, ma parte integrante dell’esperienza di acquisto e del modo di prendersi cura di sé con maggiore libertà.

In questa cornice il delivery va oltre la semplice consegna, diventando una piattaforma che accompagna le nuove abitudini di consumo e si inserisce in un’idea di benessere sempre più personale, fluida e su misura.

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