La Pinsa Romana, una rivoluzione nella panificazione moderna, che omaggia un’antica tradizione

Questa è la storia di come un semplice gesto, alla base della cucina italiana, e, in particolare, delle sue cucine regionali, può portare alla ribalta una tipica ricetta di casa, facendone un simbolo del made in Italy nel mondo. È quella della Pinsa Romana, una rivoluzione nella panificazione moderna, con la sua forma ovale, il mix unico di farine di frumento, soia e riso con Pasta Madre, ed il cui nome omaggia un’antica tradizione familiare e il gesto del “pinsere”, lo schiacciare degli impasti a fine giornata. A svelare i segreti di uno dei piatti più amati dagli italiani e nel mondo, è “L’invenzione della Pinsa Romana”, libro firmato da Corrado Di Marco, imprenditore e innovatore nel settore dei prodotti lievitati con l’azienda di famiglia oggi leader del comparto (con una distribuzione in oltre 70 Paesi e una produzione che nel 2024 ha superato 32 milioni di basi pronte, rigorosamente spianate a mano, e 10.000 tonnellate di miscela di farine), attorno al quale la Mondadori Galleria Alberto Sordi di Roma, nei giorni scorsi, ha ospitato un incontro con letture dell’attrice Claudia Gerini, e le tappe raccontate dalla storica conduttrice tv Rosanna Lambertucci e dall’ad Alberto Di Marco, figlio del fondatore dell’azienda, con il giornalista enogastronomico Luciano Pignataro.

Ricordi di famiglia, sperimentazioni con nuove farine, recupero del lievito madre e ricerca di un impasto unico per gusto, leggerezza e digeribilità sono gli elementi alla base di un processo creativo che oggi è riconosciuto in tutto il mondo. Ma che si distingue anche per i suoi valori nutrizionali, perché la Pinsa, grazie proprio alla sua leggerezza, presenza di zuccheri e contenuto calorico limitati, è un elemento ideale per una dieta equilibrata e sana, segreto di longevità, bellezza e salute. Ma non solo, perché il libro (Edizioni Mondadori, novembre 2025, pp. 192, prezzo di copertina 25 euro) è un racconto che coniuga tradizione e innovazione e che si arricchisce di ricette firmate da grandi chef, dimostrando come la pinsa possa essere anche un’eccellente base creativa anche per l’alta cucina.

