La suggestiva foto di un operaio in cantina vince il “Louis Jadot Wine Photographer of the Year”

La suggestiva foto di un operaio di una cantina, intento a rimuovere i residui di vino da una cisterna sotterranea: “In the Depths of Deposit”, del fotografo spagnolo Juan Miguel Ortuño Martinez, si aggiudica il premio “Louis Jadot Wine Photographer of the Year”. É uno dei riconoscimenti del “World Food Photography Awards” 2026, concorso che celebra il meglio della fotografia food & wine a livello mondiale.

Aperto a fotografi professionisti e non professionisti, il concorso apre lo scenario a storie di cibo da tutto il mondo, raccontate attraverso paesaggi, ritratti, viaggi, matrimoni, fotogiornalismo e ogni altro stile fotografico. Un riconoscimento su come il cibo influenzi le nostre vite in svariati modi: dalla coltivazione, alla raccolta e alla cottura, fino al consumo, alla celebrazione e alla sopravvivenza. Spiegando la sua foto, Martinez ha detto che “nella pulizia delle cisterne sotterranee, Pedro scende e pulisce le pareti e il pavimento dai residui del vino precedente con acqua pressurizzata”. Al secondo posto del premio “Louis Jadot”, nella sottocategoria “Luoghi”, si è piazzata l’immagine del fotografo australiano Chris Elfes, che ritrae un “vigneto nascosto”, scattata mentre le squadre di vendemmiatori raccoglievano uva Semillon nella storica azienda vinicola Mount Pleasant Wines, situata nella Hunter Valley, nello stato australiano del Nuovo Galles del Sud. Il fotografo britannico Luke Carver ha vinto, invece, nella sottocategoria “Prodotti”, con uno scatto monocromatico, in soggettiva, realizzato dall'interno di un tradizionale kvevri (contenitore in terracotta) nella vendemmia 2025 in Georgia.

Le categorie del “World Food Photography Awards” 2026 sono in totale 31 e il premio “Louis Jadot Wine Photographer of the Year” non è l’unica categoria premiata in collaborazione con il mondo del vino: anche Champagne Taittinger premia le migliori foto nelle categorie “Cibo per le feste” e “Fotografo di cibo per matrimoni”.

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