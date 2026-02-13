La top model Usa Ashley Graham investe nel Lambrusco: nasce “Lucci” prodotto da Medici Ermete

Un incontro “con le bollicine” che ha dato vita ad un’idea che testimonia, di nuovo, la passione degli States per il vino italiano. In particolare, questa volta, a finire al centro dell’attenzione è il Lambrusco, vino “pop”, ma allo stesso tempo colto, celebrato da premi Nobel come Giosuè Carducci, Grazia Deledda ed Eugenio Montale, un simbolo della Romagna conosciuto nel mondo e tra le locomotive dell’export enoico italiano, l’“umile Champagne” dell’Emilia Romagna, così magistralmente e poeticamente ribattezzato da Mario Soldati, maestro del giornalismo enogastronomico italiano, e oggi vino contemporaneo in un’epoca che cerca sempre di più, nel calice, gusto, storia e leggerezza. E che ha colpito anche una star globale come Ashley Graham, top model statunitense, classe 1987, icona della body positivity (nel 2017 è la prima modella “plus size” a comparire sulla copertina di “Vogue”), e testimonial, tra gli altri, di marchi come Dolce & Gabbana, Levi’s e Bloomingdale’s, protagonista nelle sfilate di Victoria’s Secret e nelle copertine di “Sports Illustraded”, ma anche di “Maxim” e del “Wall Street Journal”. Graham, che per anni ha avuto un solo vino di riferimento, il Lambrusco, si è messa nelle vesti di produttrice grazie al progetto “Lucci”, un Lambrusco Doc Reggiano secco (50% Salamino, 50% Marani), che è prodotto interamente dalla Medici Ermete di Reggio Emilia, uno dei nomi storici e di riferimento della galassia Lambrusco, azienda familiare con quasi 140 anni di storia, 75 ettari a vigneto in biologico, arrivata alla quinta generazione rappresentata da Alessandro Medici.

“Tutto nasce dal primo contatto che è stato un direct message su Instagram con la nostra pagina Medici Ermete: Ashley Graham ci ha scritto che era una grande fan del Lambrusco e che avrebbe avuto piacere a incontrarmi”, racconta Alessandro Medici, direttore commerciale e marketing dell’azienda, che, così, ha conosciuto Ashley Graham, modella curvy incoronata da “Maxim” come “donna più sexy del mondo”, conoscendola e scoprendo di avere una passione in comune: quella per la bolla emiliana più famosa nel mondo. Da quell’incontro nasce la voglia di creare insieme un nuovo prodotto, che è stato presentato pochi giorni fa al mercato americano: “Lucci”.

Alessandro Ermete spiega che “Ashley Graham è una grande fan del Lambrusco e da tempo accarezzava l’idea di lanciare un proprio brand di vino. Io non ho dovuto fare altro che invitarla a visitare l’Emilia Romagna per far sì che il suo sogno si concretizzasse”. Una visita, quella di Reggio Emilia, che ha conquistato la modella, che si è definitivamente innamorata dei panorami della pianura e degli emiliani, approfondendo sul posto la propria conoscenza dei terreni, degli uvaggi e del territorio. “A noi sembra strano - continua Alessandro Ermete - che persone così lontane dalle nostre terre e dalla nostra cultura conoscano, apprezzino e amino i nostri prodotti. Noi reggiani invece facciamo ancora fatica a costruire una narrazione forte della nostra identità. Eppure l’agroalimentare è l’unica filiera che non può essere delocalizzata. La Graham non è solo appassionata di Lambrusco, ma da brava imprenditrice ne aveva intuito le straordinarie potenzialità: la bolla emiliana è un vino gastronomico, di basso grado alcolico e facile bevuta, divertente e adatto a qualsiasi contesto, caratteristiche che lo rendono un vino estremamente contemporaneo, che ben si adatta alle abitudini delle giovani generazioni”.

“Lucci” punta a diventare testimonial di Reggio Emilia nel mondo, anche grazie a un’etichetta e una comunicazione che ammiccano al mondo della provincia e della campagna italiana, strizzando l’occhio da un lato alla “dolce vita”, dall’altro alla facilità e immediatezza del Lambrusco. La Graham negli Usa cercava il Lambrusco per gli happy hour e le cene, ma era impossibile trovarlo nella sua enoteca locale o nel menù dei suoi ristoranti preferiti. Adesso, con una brillante idea, ha risolto il problema.

Ma la modella americana è solo l’ultimo nome noto dello showbiz, in ordine di tempo, ad investire nel mondo del vino - che vede già in veste di produttori star del calibro di Brad Pitt, George Clooney, Sting, Kylie Minogue e molti altri - e degli spirits, con una lunga lista di nomi legati a gin, whisky, tequila & Co. Un interesse che riguarda anche i No-Lo sui cui hanno investito, tra gli altri, il cantante Robbie Williams e la stessa Kylie Minogue; l’attrice Blake Lively e la modella Bella Hadid; la cantante Katy Perry e l’attore Dwayne Johnson, passando per Tom Holland e il nostro Luca Argentero, tra gli altri.

