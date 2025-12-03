Non solo Vulture, ma anche Conegliano e Valdobbiadene: le “Città del Vino Italiane” 2026 raddoppiano

C’è il Vulture, nel cuore della Basilicata, con il suo mosaico di colline vulcaniche, vigneti antichi e borghi ricchi di storia, un territorio che è custode dell’Aglianico del Vulture, uno dei vini più prestigiosi del Sud Italia. E poi, una novità, ovvero l’area “Conegliano Valdobbiadene”, la storia, con la sua Docg, del “Sistema Prosecco” locomotiva dell’export enoico italiano, territorio che è origine, Colline Vitate Patrimonio Unesco, e cultura del prodotto (e denominazione da 100 milioni di bottiglie ogni anno, in media). Vulture e Conegliano Valdobbiadene che sono i due territori insigniti del riconoscimento di “Città Italiana del Vino”, con le due coalizioni di comuni, rispettivamente in Basilicata e in Veneto, che deterranno assieme, una novità, il titolo nel biennio 2026-2027.

Il riconoscimento di “Città Italiana del Vino”, promosso dalle Città del Vino, di cui fanno parte oltre 500 comuni italiani a più alta vocazione vitivinicola, è nato nel 2021: prevede la realizzazione di un programma di attività enoturistiche, culturali, ambientali, socioeconomiche, relativo al mondo del vino nelle sue molteplici declinazioni. L’obiettivo è valorizzare i pregi e le peculiarità della cultura della vite e del vino del territorio e l’impatto che questa ha sulla società, l’economia, la gastronomia, il paesaggio e il patrimonio materiale e immateriale.

