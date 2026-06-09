Aspettando l’esame di Maturità, 3 studenti su 4 “mangiano dolce” per aiutare la concentrazione

Tra ripassi dell’ultimo minuto, interrogazioni finali e la pressione dell’esame di Stato ormai alle porte, la Maturità non cambia soltanto le giornate degli studenti, ma anche le loro abitudini alimentari. Non sorprende, allora, che 3 maturandi su 4 modifichino il modo di fare merenda nelle settimane che precedono le prove, alla ricerca di una pausa capace di offrire energia, concentrazione e un piccolo momento di conforto durante lo studio. Parola di un’indagine AstraRicerche per Unione Italiana Food, secondo la quale il 75% degli studenti cambia le proprie abitudini alimentari nel periodo degli esami.

Una tendenza che si inserisce in un contesto di forte pressione: molti maturandi si sentono ancora in ritardo con la preparazione e vivano le settimane che precedono l’esame con livelli elevati di stress. In questo scenario il dolce supera nettamente il salato, con il 28% degli studenti che sceglie quasi sempre una merenda dolce, contro il 14% che preferisce snack salati, mentre il 78% ritiene che una pausa dolce possa favorire concentrazione e rendimento nello studio.

Le merendine restano lo spuntino più diffuso, indicate dal 50% degli studenti, seguite da frutta fresca (38%), yogurt (37%), biscotti (33,5%) e panini con formaggi e salumi (24,5%).

A commentare i risultati è Silvia Migliaccio, presidente della Società Italiana di Scienze dell’Alimentazione, che sottolinea come “le merendine di oggi abbiano caratteristiche nutrizionali significativamente migliorate rispetto al passato: meno zuccheri semplici, grassi e calorie, minore contenuto di sale e presenza di fibre, con un apporto che varia in media dalle 100 alle 200 calorie”. Il legame tra studio e alimentazione appare sempre più evidente soprattutto nei periodi di maggiore pressione scolastica. Non a caso, secondo recenti rilevazioni, come un sondaggio di Skuola.net, a più grande piattaforma EdTech e community di studenti in Italia, molti maturandi si avvicinano all’esame di Stato tra ripassi intensivi e la percezione di non essere ancora completamente preparati. In questo scenario, la merenda assume un ruolo che va oltre il semplice spuntino, diventando una pausa strategica per ricaricare le energie e affrontare con maggiore concentrazione le ore dedicate allo studio.

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