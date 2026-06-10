Turismo enogastronomico: la città più autentica in Italia è Ragusa, Venezia fanalino di coda

Dalla carbonara romana agli arancini siciliani, il richiamo della cucina italiana, Patrimonio Unesco, si conferma uno dei principali motori del turismo internazionale, ma trovare esperienze autentiche anche in Italia non è sempre facile, soprattutto nelle mete più affollate. Lo dimostra una ricerca di Online-Casinos.com che ha analizzato oltre 330.000 recensioni Google in 28 delle principali città italiane famose per la loro gastronomia per capire dove la tradizione resiste davvero e dove, invece, prevale l’offerta pensata solo per i turisti. A guidare la classifica dell’autenticità è Ragusa (con un punteggio di 9,20 su 10), grazie a ristoranti descritti nelle recensioni come autentici, tradizionali e spesso a gestione familiare, simbolo della grande cucina siciliana, seguita da Lecce (con 7,91 punti), confermando il crescente apprezzamento per la cucina pugliese, mentre completano la “Top 5”, Alba, “capitale” mondiale del tartufo bianco e delle Langhe del Barolo (con 7,45 punti), Perugia, la città del cioccolato”, e Parma, la “capitale” della Food Valley italiana, dove nascono prodotti-icona del made in Italy come il Prosciutto ed il Parmigiano Reggiano (entrambe a quota 7,02 punti).

All’estremo opposto si collocano Venezia (che registra appena 2,71 punti su 10), risultando la città meno autentica, secondo lo studio, e anche quella più spesso associata a termini come “trappola per turisti”, “troppo caro” e “non ne vale la pena”, segnale di una ristorazione percepita come sempre più orientata al turismo di massa, seguita da Sorrento con (4,39 punti), e Taormina (con 4,75 punti). Ma anche Firenze, pur vantando una notorietà gastronomica internazionale, si ferma sotto i 5 punti (a 4,87), sotto Milano (a 5,11), raccontando come le destinazioni più celebri fatichino a garantire un’esperienza realmente locale.

Un altro dato significativo riguarda il divario tra qualità percepita e autenticità: Roma ottiene la valutazione media più alta per i ristoranti italiani (con 4,51 stelle su 5), ma si posiziona solo alla posizione n. 14 per autenticità (5,99 punti), mostrando come giudizi positivi non coincidano necessariamente con una cucina genuina, mentre Ragusa, pur con una media leggermente più bassa (4,39 stelle su 5), domina per autenticità.

Lo studio evidenzia, inoltre, come l’alta densità di ristoranti non garantisca esperienze migliori: Sorrento guida, infatti, la classifica per numero di locali con 1.260 ogni 100.000 abitanti, ma è tra le città meno autentiche (4,39 punti su 10), così come Taormina, che con 996 ristoranti per 100.000 abitanti si conferma tra le destinazioni con maggiore offerta, ma con percezione qualitativa inferiore, a differenza di realtà come Ragusa e Lecce che, con, rispettivamente, 66 e 90 ristoranti ogni 100.000 abitanti, ottengono i punteggi più alti, dimostrando che una minore concentrazione può facilitare la conservazione della tradizione.

Complessivamente, i risultati suggeriscono che le città con una forte identità gastronomica e un legame profondo con il territorio riescono a offrire esperienze più autentiche, mentre le mete più turistiche rischiano di sacrificare la qualità locale in favore di un’offerta standardizzata orientata ai grandi flussi di visitatori, conclude lo studio.

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