Piccoli e grandi chef insieme a “Cuochi per un giorno” a Modena, il festival di cucina per bambini

Piccoli, anche piccolissimi (a partire da 15 mesi), gli chef in erba possono annusare, toccare, dosare, impastare, miscelare, modellare, cuocere e mettersi alla prova, imparando tante cose nuove. Succede a “Cuochi per un giorno”, il festival nazionale di cucina per bambini under 12, unico nel suo genere, che torna domani e l’8 ottobre nella Villa settecentesca e nel Parco secolare del Club la Meridiana a Modena, con protagonisti piccoli aspiranti cuochi insieme ai grandi chef i cui show cooking si trasformano in vere e proprie lezioni di cucina per coinvolgere anche il piccolo pubblico: dallo stellato Luca Marchini, chef del ristorante L’Erba del Re e della trattoria Al re gras di Modena, che porta in cucina addirittura l’intelligenza artificiale con la collaborazione di Ammagamma, Francesca Fiocchi e Franco Cosimo Panini, a Yogi Tokuyoshi, ora chef della Bentoteca di Milano e per 10 anni collaboratore di Massimo Bottura alla tristellata Osteria Francescana, o lo stellato Andrea Incerti Vezzani, chef del Ristorante Ca’ Matilde di Quattro Castella, ma anche Chiara Maci, volto televisivo, esperta di enogastronomia e scrittrice. Tutti alle prese con creazioni culinarie, tra ricette da preparare - dalle “Cotolettine di ricotta tra le nuvole” ai “Passatelli, evviva la minestra”, dal “Croc! Croc! Croque Monsieur” a “Le uova verdi del pana-sauro” - e laboratori guidati da cuochi e professionisti (parte del ricavato viene devoluto ad Aseop Odv-Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica).

