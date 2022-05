Premio Biblioteca Bruno Lunelli “Un Libro Di Vino” a Francesco Annibali e Ivano Asperti

Dedicata esclusivamente alla letteratura enoica e fondata da Franco e Marcello Lunelli per ricordare Bruno, padre e nonno, l’iniziatore della fortuna delle Cantine Ferrari, la Biblioteca Bruno Lunelli, che ha sede nella rinascimentale Villa Margon sulle colline vitate che sovrastano Ravina, a Trento, premia i migliori volumi di contenuto scientifico e letterario nel quale il protagonista è il vino: sono “Il Linguaggio del vino” di Francesco Annibali, per le Edizioni Ampelos, e “Vitigni rari e antichi. Le unicità dell’Italia enoica” di Ivano Asperti, edito da Cinquesensi, a dividersi la vittoria del Premio “Un Libro Di Vino”. Ad assegnare il riconoscimento, unico in Italia per i libri di vino e che sarà consegnato in occasione del “Festival dell’economia” di Trento (2-5 giugno), la giuria guidata da Marcello Lunelli, e composta da Carla Bernini, Oscar Farinetti, Eliana Liotta, Chiara Maci, Matteo Marzotto, Alessandro Saviola, Andrea

Copyright © 2000/2022