Prezzi dell’olio Ue in forte ascesa, +75% rispetto a gennaio 2021, secondo Eurostat

Continua a correre il prezzo dell’olio nell’area Ue: si registra un rialzo del +75% a settembre 2023 (su gennaio 2021), secondo i dati Eurostat. Già tra gennaio 2021 e gennaio 2022, c’era stata una crescita del +11%. Nell’annata 2022 a gravare sulla produzione italiana di olive è stata la siccità, congiuntamente al conseguente stress idrico. Molte aziende si sono trovate in difficoltà, anche per via degli elevati costi di carburante, elettricità, service e prodotti di supporto alla nutrizione dei terreni. Parliamo di rincari del +170% sui concimi, del +129% sul gasolio nelle campagne e del +30% sul vetro. Ulteriori incrementi come il +35% per le etichette, il +45% per il cartone, il +60% per i barattoli di banda stagnata, il +70% per la plastica o i costi dell’energia elettrica, aumentati di ben cinque volte in quel periodo, hanno portato da una parte a nette diminuzioni dei ricavi per le imprese e dall’altra a sensibili aumenti dei prezzi dei carrelli delle famiglie.

Il fenomeno di rincaro dell’olio sul mercato (come il calo produttivo dell’annata 2022/2023, che ne rappresenta una tra le principali cause) ha avuto estensione europea, non solo italiana. La Spagna stessa ha comunicato, tramite il suo Ministero dell’Agricoltura, una flessione del -55% sul raccolto in riferimento all’anno precedente. Come nel caso del Belpaese, la Spagna (analogamente a tutti quei territori sul bacino del Mediterraneo) ha sofferto la siccità e la scarsità di precipitazioni e di risorse idriche in genere.

I forti rincari si estendono all’intero mercato alimentare europeo: Eurostat rileva un innalzamento nel prezzo delle patate del +60% a giugno 2023, poi sceso al +53% a settembre 2023. Più care, rispetto a gennaio 2021, anche le uova (+37%) ed il burro (+27%, dopo il balzo al +44% di dicembre 2022).

