Territori, vendemmie, grappoli, brindisi e convivialità: al via la campagna istituzionale sul vino

“C’è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurano al grappolo e lo traformano in arte, l’Italia. Terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia. La vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme. Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente”. Così recita, con l’Inno di Mameli in sottofondo e le immagini di territori, vendemmie, grappoli, brindisi e convivialità, il primo spot della la campagna istituzionale per promuovere e raccontare il valore e la cultura del vino, voluta dal Ministero dell’Agricoltura, guidato da Francesco Lollobrigida (come abbiamo raccontato qui), apprezzatissima da tutta la filiera, e sostenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (e che WineNews ha potuto visionare in anteprima).

Una campagna che, in questa prima tranche, vedrà diversi passaggi sui canali di RadioRai, da domani, 15 febbraio al 19 febbraio, ma soprattutto, da domani al 17 febbraio, sui canali tv della Rai, anche in fasce orarie di primissimo piano (tra cui quello delle 13:25 di domenica 15 febbraio su Rai 1, la rete ammiraglia, tra la seguitissima trasmissione “Linea Verde” ed il Tg1).

Un’iniziativa che non può che far bene al settore, alle prese con una fase decisamente complicata, sotto ogni aspetto, economico e sociale.

