Con la campagna istituzionale sul vino “si riafferma il prestigio della produzione made in Italy”

“Attraverso un linguaggio contemporaneo e autorevole, la campagna mira a promuovere un modello di consumo basato sull’equilibrio e sulla conoscenza, riaffermando il prestigio e l’autenticità della produzione made in Italy nel mondo”, non limitandosi “alla promozione commerciale, ma ponendosi l’obiettivo di raccontare il vino come caposaldo della cultura italiana, valorizzando il legame indissolubile tra prodotto, paesaggio e tradizioni millenarie”. È il commento, unanime, delle organizzazioni della filiera vitivinicola italiana - Alleanza Cooperative Agroalimentari, Assoenologi, Cia-Agricoltori Italiani, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Federdoc, Federvini, Fivi e Unione Italiana Vini-Uiv (approfondito ai microfoni WineNews) - al lancio di “Il vino è il nostro tempo-Coltiviamo ciò che ci unisce”, la campagna di comunicazione istituzionale sul vino da parte del Ministero dell’Agricoltura, presentata, oggi al Dicastero a Roma nel “Tavolo di Filiera Vino” dal Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida (che abbiamo intervistato), in onda, come ha spiegato, “dal 15 febbraio sulla Rai, sui principali media nazionali e anche sui social e sui canali di comunicazione più vicini ai giovani”.

Le sigle del comparto “riconoscono nel progetto del Ministero un passo importante a sostegno della filiera”, in una fase di complessità per il settore, tra il difficile scenario geopolitico mondiale, il calo di consumi ed i nuovi stili di consumo che si stanno affermando soprattutto tra i nuovi eno-appassionati. Per il “Tavolo di Filiera Vino” l’iniziativa promossa dal Ministro Francesco Lollobrigida, infatti, “rappresenta una risposta tempestiva e coordinata del Governo alle richieste avanzate nell’incontro di Palazzo Chigi del 4 agosto 2025”, che aveva visto la partecipazione della Premier Giorgia Meloni.

Le organizzazioni, infine, “confermano la volontà di proseguire questo percorso corale, assicurando il massimo supporto tecnico e d’esperienza per rendere la strategia comunicativa uno strumento di crescita e di tutela per tutte le realtà che compongono il sistema vitivinicolo nazionale”.

