“The Wine Advocate”: William Kelley nuovo “Editor in Chief” della rivista del Gruppo Michelin

“The Wine Advocate”, una delle riviste più prestigiose e autorevoli del mondo del vino, fondata da Robert Parker e da qualche anno di proprietà al 100% del Gruppo Michelin (che edita anche la celebre Guida Michelin ai ristoranti) cambia assetto interno: William Kelley, ritenuto uno dei migliori palati del mondo soprattutto quando si parla di Bordeaux, Borgogna e Champagne, continuerà a coprire queste zone per la rivista, ma assumendo anche il ruolo di “Editor in Chief”, prendendo il posto di Joe Czerwinski, che ha ricoperto la carica per tre anni, e che continuerà a seguire la Napa Valley, la California in generale, e di territori più a Nord degli Stati Uniti per “The Wine Advocate”.

Novità anche per Monica Larner, da anni firma delle recensioni e degli articoli sui vini d’Italia, che continuerà a fare, aggiungendo, però, alle sue zone di competenza, la Grecia, e anche il Sudafrica. Ancora, tra le novità, l’arrivo di Matthew Luczy come recensione e manager del team americano (per anni è stato corrispondente dal Nord America per “Decanter” e wine director del ristorante Mélisse (2 stelle Michelin) a Santa Monica, in California, ma anche la partenza di Anthony Mueller, che, per “The Wine Advocate”, ha seguito, per cinque anni i vini del Sudafrica e quelli del Washington State, e che ora, spiega una nota di “The Wine Advocate”, ha deciso di mettersi in proprio per seguire un suo percorso.

“The Wine Advocate è guidato da competenza e passione, incarnate dal nostro team di recensori, e oggi rendiamo omaggio ai colleghi che cambiano ruolo e diamo il benvenuto ad un nuovo membro del team in questa grande avventura”, spiega la rivista in una nota ufficiale.

Focus - “The Wine Advocate”: territori e recensori (cliccando sul nome, le interviste Winenews, realizzate alle firme della rivista a “Matter of Taste”, a Zurigo, nel 2023

Erin Brooks: Oregon, Sonoma County, Washington

Yohan Castaing: Bordeaux (Pessac Léognan, Sauternes-Barsac and Right Bank Satellites), Champagne (Grands Marques), Languedoc-Roussillon, Loira, Proveza, Rodano, Southwest France

Joe Czerwinski: Canada, Napa Valley, New York State

Luis Gutiérrez: Jura, Portogallo, Madeira, Spagna

William Kelley: Bordeaux, Borgogna, Champagne (Vignerons)

Erin Larkin: Australia, Nuova Zelanda

Monica Larner: Italia, Grecia, Sudafrica

Matthew Luczy: California Central Coast, Sudamerica

Stephan Reinhardt: Alsazia, Austria, Germania, Svizzera

