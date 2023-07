La “West Coast” del vino Usa: dai classici della California all’Oregon, paradiso del Pinot Nero

Prosegue il tour WineNews, nei territori con le firme di “The Wine Advocate”. Con la testimonianza e le riflessioni di Erin Brooks. “Ci sono tanti microclimi in quella fascia degli Stati Uniti, la vicinanza dell’Oceano influisce molto. L’Oregon, secondo me, è il territorio più dinamico ed interessante ora, grazie ad un clima più temperato, e la qualità, già alta, crescerà ancora. Nel mercato c’è come un “pendolo”, che si muove continuamente al ritmo del cambiamento delle generazioni, i cui gusti influenzano i consumi”.

