La Francia del vino oltre Bordeaux, Borgogna e Champagne, secondo Yohan Castaing

A WineNews la firma francese di “The Wine Advocate” (insieme al già intervistato William Kelley), per un tour alla scoperta del vino francese oltre le tre grandi denominazioni del Paese e tra le più famose nel mondo. Dalla Languedoc-Roussillon alla Valle della Loira, dal Sud Est della Francia alla Provenza. “Vini da scoprire, molto diversi, che garantiscono un grande rapporto qualità prezzo, e che molto spesso sanno esprimere longevità”. Senza dimenticare il Sauternes, grande vino del passato, oggi un po’ in crisi, “che dobbiamo tornare a raccontare e far amare di più”.

