“La critica del vino è cambiata, oggi ci sono più voci che in passato, ed è un bene per tutti”

A WineNews Joe Czerwinski, critico di lungo corso oggi editor in chief di “The Wine Advocate”, da “Matter of Taste” 2023 a Zurigo. “Con la guida Michelin condividiamo dei valori, ma anche se la proprietà è la stessa il nostro lavoro è diverso, non fa lo stesso percorso. La sostenibilità è importante, abbiamo istituito il “Green Emblem” per premiarla, ma nei rating valutiamo solo la qualità del vino che emerge dal calice. I vini di ogni Paese hanno il loro valore, nel giusto contesto, con il giusto cibo e con la giusta convivialità”.

