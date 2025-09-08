02-Planeta_manchette_175x100
IL 7 NOVEMBRE

“The WineHunter Star” by “Merano WineFestival” al direttore WineNews Alessandro Regoli

Dal “salotto buono” del vino italiano, con la regia del patron Helmuth Köcher, il riconoscimento come miglior “Wine & Food Journalist”
Il “salotto buono” del vino italiano premia WineNews: per il “Merano WineFestival”, il miglior “Wine & Food Journalist Web” è il direttore Alessandro Regoli, tra le “The WineHunter Stars” 2025, il prestigioso riconoscimento che celebra le personalità di spicco nel mondo enogastronomico, capaci di illuminarlo con la loro passione, dedizione e straordinario impegno conferito, insieme alle commissioni di assaggio, da Helmuth Köcher, fondatore e presidente dell’evento che riunirà a Merano l’eccellenza del vino e del cibo italiano ed internazionale nell’edizione n. 34 (7-11 novembre).
Un riconoscimento “ad Alessandro Regoli - si legge nella motivazione - per aver saputo interpretare, con visione pionieristica, l’evoluzione della comunicazione nel mondo del vino. Fondatore (con Irene Chiari, insieme nella vita e nel lavoro, ndr) e direttore WineNews, nato nel 2000 da un lungo percorso iniziato già nel 1985, è stato tra i primi a credere nel potenziale del web, dando vita a uno dei primi wine blog italiani e internazionali. Con rigore, passione e autorevolezza, ha conquistato il primo posto in Italia e il n. 23 nel mondo tra le testate giornalistiche dedicate al vino, diventando un punto di riferimento per l’informazione enogastronomica”.
La cerimonia delle “The WineHunter Stars” è di scena il 7 novembre nella cena di gala che inaugura il “Merano WineFestival” nella cornice del salone delle feste del Kurhaus a Merano.

TAG: giornalismo, HELMUTH KOCHER, MERANO WINEFESTIVAL, THE WINEHUNTER STARS, WEB

