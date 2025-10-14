Tra vino e motori, continua il sodalizio tra Maserati e Antinori, eccellenze del made in Italy

È un sodalizio che ha fatto letteralmente molta strada, quello tra due top brand del made in Italy, uno del vino, come Marchesi Antinori, e uno delle auto, come Maserati. Un’operazione di co-branding di eccellenza, partita già nel 2019, e poi evoluta con esemplari unici del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie. E che ha dato vita, per esempio, nel 2024, alla GranCabrio Folgore Tignanello, ispirata ad uno dei vini più celebri di Antinori, e che ora vede nascere la Grecale Tributo Il Bruciato, altra fuoriserie dedicata al celebre vino prodotto nella tenuta bolgherese di Guado al Tasso. Una speciale edizione del Suv del “Tridente”, che, spiega una nota, “richiama, nei suoi dettagli stilistici, un luogo nella costa toscana, Bolgheri, dove il vento danza tra i filari e il tempo si misura in profumi, luce e silenzi. È qui che è nato Il Bruciato, nel 2002: un vino dal carattere deciso e armonioso, pronto a condividere lo spirito del Suv Maserati Grecale”.

Giovanni Perosino, Maserati Chief Marketing and Communication Officer, sottolinea come “Grecale Tributo Il Bruciato è il frutto di un lavoro esclusivo che ruota intorno all’essenza di Maserati come epitome del lusso italiano nel mondo. Una realizzazione per pochi, creata quasi su misura, ispirata alla tradizione, all’innovazione e all’artigianalità 100% made in Italy. Espressione del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie, grazie al quale i nostri clienti possono realizzare la vettura dei loro sogni: esemplari unici, capaci di conciliare design inconfondibile, prestazioni straordinarie, materiali pregiati e la creatività più estrema e ricercata. Così come Maserati trova le sue radici nello spirito granturismo, questa speciale versione di Grecale è un tributo al saper vivere italiano, dove ogni curva racconta una storia e ogni viaggio diventa esperienza”.

“Il Bruciato è stato prodotto per la prima volta nel 2002: un’annata complessa, segnata dalle sfide e dalla pioggia. Da quella difficoltà è nato un nuovo vino moderno e accessibile: un invito ad avvicinarsi e vivere l’esperienza di un grande vino. Come accade con una grande vettura, ciò che conta non è solo la perfezione tecnica, ma la capacità di rendere straordinario ciò che è quotidiano, unendo identità, eleganza e piacere. La Grecale Tributo Il Bruciato è un omaggio a quest’essenza e alla terra di Bolgheri”, ha sottolineato Renzo Cotarella, Ceo Marchesi Antinori.

“Sin dalla tinta carrozzeria, il design è ispirato alla natura e alla stagione della vendemmia. Il body color si presenta nella tonalità Alchimia Scarlatta, a richiamare il rosso intenso del vino che si muove nel calice, prendendo mille sfumature diverse e brillando a seconda di come la luce lo colpisce. Per realizzare l’esclusiva tonalità è stato utilizzato un pigmento estremamente particolare, chiamato Chromaflair, capace di dar vita ad una variazione del colore molto netta. La vernice ha, infatti, una base bordeaux con due facce: una oro ramato e l’altra lampone scuro, per creare una nuance profonda, grazie alla quale la vettura, dalle diverse prospettive, sembra quasi essere di tonalità diverse”, conclude la nota.

Copyright © 2000/2025