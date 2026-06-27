Una guida scientifica che aiuta a fare chiarezza a tavola, tra le tante informazioni contrastanti  

Quando mangiare, quanto mangiare, cosa scegliere e quali alimenti limitare: sono queste le domande semplici ma decisive al centro de “L’alimentazione” (Edizioni San Paolo, 2026, pp. 127, prezzo di copertina 14 euro), il nuovo volume che propone risposte chiare e basate sulle evidenze scientifiche per orientare le scelte quotidiane a tavola. Il libro, realizzato con il contributo dei dottori di ricerca Silvano Gallus e Carlotta Franchi dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, nasce per aiutare i lettori a districarsi tra le molte informazioni, spesso contrastanti, che circolano sul tema della nutrizione e che rischiano di generare confusione anziché consapevolezza.

Attraverso un linguaggio accessibile ma rigoroso, l’opera spiega il ruolo fondamentale di una corretta alimentazione nella tutela della salute, dimostrando come principi apparentemente semplici possano tradursi in un benessere duraturo e concreto. Pubblicato come secondo titolo della collana “I tascabili della salute”, curata da Silvio Garattini, fondatore dell’Istituto Mario Negri, e dallo stesso istituto milanese, il volume si inserisce in un progetto più ampio che punta a valorizzare l’importanza delle buone abitudini di vita per migliorare la qualità della vita e favorire una maggiore longevità, ricordando che la scienza può guidare anche i gesti quotidiani, a partire da ciò che viene portato in tavola.

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