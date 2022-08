1502 Da Vinci in Romagna, Rubicone Igt Rosato Sangiovese Portocanale di Cesenatico 2021

Fa parte di una delle linee dedicate a Leonardo da Vinci il rosato Portocanale di Cesenatico 2021, da uve Sangiovese e Syrah raccolte a Castrocaro Terme, Predappio e Bertinoro e affinato in acciaio per 2 mesi. Di colore che ricorda il cosiddetto “velo di cipolla”, possiede aromi di piccoli frutti rossi e melograno, che anticipano una bocca tutta all’insegna della bevibilità, grazie ad un sorso immediatamente fragrante e sapido. Le Cantine Leonardo da Vinci, che sorgono a pochi chilometri dal paese che ha dato i natali al grande artista rinascimentale e che ne portano il nome, hanno un legame indissolubile con Leonardo, a cui l’azienda dedica molta della sua produzione, distribuita in varie linee dl suo portafoglio etichette. Oggi rappresentano un piccolo colosso enologico toscano (750 ettari di vigneto per una produzione complessiva di 4.500.000 bottiglie, che spaziano tra le denominazioni più rilevanti della Provincia di Firenze e della Toscana, ma non solo). La storia è quella di un progetto cooperativo, partito oltre sessanta anni fa (con tappe rilevanti nel 1988 con l’acquisizione della Fattoria di Montalbano e nel 1990 con quella della Cantina di Montalcino), che, dal 2012, ha compiuto un ulteriore sviluppo significativo, rappresentato dalla sua entrata nel Gruppo Caviro, il primo produttore di vino in Italia, stabilendo l’altro legame profondo dell’azienda, questa volta con l’Emila Romagna.

(fp)

