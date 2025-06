Maurizio Alongi, Docg Chianti Classico Vigna Barbischio Riserva 2022

L’enologo Maurizio Alongi ha scelto di diventare produttore in prima persona con umiltà, riportando in vita un vigneto semi abbandonato. Con la semplicità delle cose fatte bene, ha compiuto quei passi che rendono il mondo del vino così affascinante e, troppo spesso, più narrati che effettivi. Iscrivendo, per esempio, le sue viti nell’elenco regionale dei vigneti che possono rivendicare la menzione “Vigna”. Un’opportunità semplice da sfruttare, ma non molto praticata, che, detto di passaggio, esiste fin dalla legge sul vino del 1992 (con buona pace di chi parla oggi di territorio quasi sempre a sproposito). E poi mantenendo in salute quelle viti vecchie di 40 anni, sostituite singolarmente solo alla loro morte. Per questo il suo Chianti Classico Vigna Barbischio è già diventato un piccolo grande vino nel panorama del Gallo Nero. Siamo nell’Unità Geografica Aggiuntiva di Gaiole in Chianti e il borgo di Barbischio fa quasi ombra al vigneto coltivato in mezzo ad un bosco, a 450 metri di altitudine su terreni arenarici. La versione 2022 sembra decisamente ripresentare le doti qualitative delle altre annate. I suoi profumi sono un incrocio tra piccoli frutti rossi e sottobosco, con tocchi balsamici a dare slancio all’intensità olfattiva. In bocca il sorso è leggiadro e ben ritmato, dal grip tannico vivace e saporito, terminando in un finale arioso che diventa di nuovo fruttato e balsamico.

