Rocca di Castagnoli, Docg Chianti Classico Capraia Effe 55 2021

Dalla selezione “Capraia” di Rocca di Castagnoli - che comprende anche un rosato, il Chianti Classico annata e la Riserva - arriva il Chianti Classico Gran Selezione Effe 55, maturato in tonneau per 15 mesi a cui seguono 6 mesi in legno grande. La versione 2021 possiede profumi contraddistinti da un rigoglioso fruttato, affiancato da rimandi affumicati e speziati, con tocchi delicatamente balsamici. In bocca il sorso è polposo e ben scandito da un grip tannico articolato e saporito, terminando in finale ampio e contrastato, dai ritorni fruttati e speziati. La famiglia Calì arriva tra le colline di Gaiole nel 1981 acquisendo la cantina di Rocca di Castagnoli - attualmente composta da 15 ettari a vigneto in biologico, per una produzione complessiva di 80.000 bottiglie - ed iniziando il suo percorso enoico virtuoso, che l’ha condotta tra i nomi più significativi del variegato scenario del Gallo Nero. Oggi, un indirizzo stilistico ben definito, che privilegia l’equilibrio e l’eleganza tipici dei Chianti Classico più riusciti, è la caratteristica principale dei vini aziendali, a cui si affianca una qualità costante e affidabile nel tempo e, non di rado, la capacità di raggiungere l’eccellenza assoluta della denominazione. La famiglia Calì ha tra le proprie proprietà anche la siciliana Tenuta Graffetta (acquisita nel 2004) e Poggio Maestrino (acquistata nel 2005), realtà vitivinicola maremmana.

(fp)

Copyright © 2000/2025