Cottanera, Doc Etna Bianco Contrada Calderara 2023

La mappa delle contrade dell’Etna è una C rovesciata e variopinta che abbraccia il fianco destro del vulcano da nord a sud, da Randazzo a Biancavilla: 142 contrade in tutto (anche definibili come “unità geografiche aggiuntive”) suddivise in 20 comuni. Nel Comune di Randazzo se ne contano 25, tutte sotto la curva di livello di 800 metri, e contrada Calderara si trova poco sotto, a circa 780 metri di altezza, su suolo pietroso lavico, ricco di sostanze organiche e minerali. Qui Cottanera possiede una vigna di Carricante di 60 anni da cui ricava il suo bianco più famoso: un vino stratificato ed elegante, risultato enologico di una macerazione a freddo di 24 ore e una fermentazione e seguente affinamento in cemento e, per un 40% della massa, in botte di rovere francese. L’annata 2023 ha i tipici aromi primari di zagara, camomilla, salvia e pesca bianca, cui si aggiunge una nota morbida burrosa, che si trasforma in mineralità e tensione in bocca, con una lieve aderenza e una chiusura su note di scorze di agrumi gialli. Oltre a Calderara, Cottanera governa vigne anche nella contrada omonima, oltre che a Feudo di Mezzo, Diciassettesalme, e Zottorinoto, da cui ricava 3 vini rossi da contrada di Nerello Mascalese: sono tutti suoli di matrice lavica, che però si distinguono per la composizione chimica, influenzata dalle diverse colate laviche e dall’eventuale presenza di una componente argillosa - alluvionale.

(ns)

