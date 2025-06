Buondonno, Docg Chianti Classico 2022

Il Chianti Classico 2022 di Buondonno, maturato in legno di varia misura per un anno, profuma di ciliegie mature, sottobosco e viole, con tocchi affumicati. In bocca il sorso è fragrante e sapido, con la dolcezza del frutto che ben contrasta con la verve acida, terminando con un finale croccante e vivace. Casavecchia alla Piazza, che dà il nome all’azienda di Gabriele Buondonno, è territorio di antica vocazione agricola, addirittura Cinquecentesca e si trova nella sottozona di Castellina in Chianti. Nel 1988 la coppia di agronomi Gabriele Buondonno e Valeria Sodano ne diventano proprietari avviando il loro progetto enologico. La scelta di allevare i vigneti in regime biologico arriva da subito in un periodo pioneristico per questo tipo di approccio. Dal 1989, Buondonno è iscritta al Coordinamento Toscano Produttori Biologici, una delle prime associazioni italiane a fare di questa sensibilità il proprio obbiettivo. Nel 2016 Buondonno è tra i soci fondatori del Bio-distretto del Chianti che ha lo scopo di promuovere l’agricoltura biologica e tutte quelle buone pratiche volte alla salvaguardia ambientale. Oggi la cantina con sede nei pressi di Castellina in Chianti produce vini di bella personalità, che si distinguono per una cifra stilistica decisamente chiantigiana e classicheggiante, risultando piacevoli e allo stesso tempo articolati, con un legame con il proprio territorio d’origine davvero saldo.

