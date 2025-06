Zenato, Docg Amarone della Valpolicella Archivio Storico Zenato 2013

Cura, dedizione e passione caratterizzano il progetto enologico “Archivio Storico Zenato” all’apice qualitativo dei vini Valpolicella dell’azienda fondata a Peschiera del Garda negli anni Sessanta da Sergio Zenato - passione e capacità fuse insieme. 95 ettari di vigneti tra Lugana e Valpolicella Classica per valorizzare gli autoctoni Trebbiano di Lugana, Corvina e Oseleta. L’Amarone Archivio Storico, prodotto soltanto nelle annate migliori, “distilla” l’espressione del vigneto della Tenuta Costalunga nel comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella: suoli composti da marne e calcare e viti di Corvina più vecchi, poste nella parte più alta a 350 metri circa, e meglio esposte. Due sole annate finora, la 2008 e la 2013, custodite in rovere di Slavonia per un affinamento lungo 10 anni, perché - come spiega Carla Prospero Zenato, moglie di Sergio, mancato nel 2008 - “ci sono storie che richiedono il loro tempo, come quello necessario perché l’Amarone Archivio Storico, accompagnato in un percorso di lenta maturazione, riveli la sua essenza”. 2500 bottiglie e 200 magnum, numerate, annata 2013 - eccezionale - si presenta di color rubino. Confettura di frutti rossi, marasca sotto spirito, note speziate e toni balsamici si fondono in un naso intenso e poliedrico. Il sorso è pieno e di grande soddisfazione: fine, elegante, armonico e con una nota fresca, che invita al sorso successivo con una certa ingordigia.

(Clementina Palese)

