Tenimenti Leone, Doc Roma Bellone Vulc Num 2024

A dieci anni dall’impianto della prima vigna, l’azienda Tenimenti Leone nel cuore dei Colli Albani, di proprietà della famiglia Veronesi cui fa capo il gruppo Oniverse, colosso della moda e del lusso, inaugura un nuovo corso di valorizzazione dei suoi vini e in generale della produzione dei Castelli Romani. Tre i “gioielli” - il “Vulc Num”, Bellone in purezza; il “Caliga”, blend di Bellone, Vermentino e Chardonnaay; l’“Aspis”, blend di Syrah, Merlot e Montepulciano - presentati in occasione della celebrazione dei dieci anni di attività di Tenimenti Leone. Il Vulc Num, monovarietale della varietà autoctona Bellone, “rappresenta senz’altro la tipicità di questo posto - racconta Federico Veronesi, amministratore delegato e proprietario di Oniwines, il progetto della famiglia dedicato interamente al mondo del vino e con quattro tenute in portfolio - e difatti questo vino ha la grande mineralità sapida tipica del vulcano laziale. Ed è forse il più elegante e complesso che abbiamo oggi in gamma”. Vulc Num ha un colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, al naso presenta un profilo aromatico complesso con note di agrumi, mirtillo bianco e violetta, arricchite da una leggera nota fumè. Al gusto si distingue per una spiccata freschezza, un buon volume e una mineralità marcata derivante dai suoli vulcanici. Perfetto con piatti leggeri come antipasti, insalate, pesce alla griglia e formaggi freschi.

(Cristina Latessa)

