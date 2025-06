Masciarelli, Doc Montepulciano d’Abruzzo Marina Cvetic San Martino Rosso 2021

La linea Marina Cvetic nasce nel 1991 dall’incontro professionale e personale tra Gianni Masciarelli, fondatore dell’omonima cantina e Marina, oggi a capo dell’azienda, per rappresentare al meglio il potenziale vitivinicolo del territorio. La linea, una delle sette proposte attualmente da Masciarelli Tenute Agricole, si compone di sei referenze di vitigni in purezza. Il Montepulciano Riserva Doc, in particolare, è prodotto dal 1997 dai vigneti di San Martino sulla Marrucina, dove il clima continentale mitigato dall’influenza adriatica crea condizioni ideali. La vinificazione e l’affinamento in barrique avviene per dodici mesi separando i diversi cru, a cui seguono l’assemblaggio e l’affinamento in bottiglia per almeno sei mesi ulteriori. Il processo in vigna e in cantina crea un vino strutturato ed elegante che si presta a una interessante evoluzione nel tempo: lasciando scorrere gli anni, infatti, emergono maggiormente i sentori di frutti maturi, di erbe aromatiche e balsamiche e di note di chiodi di garofano, cacao e tabacco. Il bouquet del 2021 è profondo e stratificato e si apre con rosa rossa e amarena, per poi rivelare sentori balsamici e di chinotto. Il palato conferma il naso con un tannino morbido, una acidità ben bilanciata che regala freschezza al vino e una parte salina sul finale. Ideale per accompagnare piatti della tradizione abruzzese, dagli arrosticini alle sagne fino agli stufati.

(Cinzia Meoni)

