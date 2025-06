Fish Different, Filetto Rustico di Alacce

I filetti rustici di alacce sono filetti di alacce di Lampedusa lavorate a mano in una conserva di olio extravergine di oliva biologico e un pizzico di sale. L’alaccia di Lampedusa, Sardinella Aurita, fa parte della famiglia delle Clupeidae, come le aringhe e le sardine: assomiglia molto alla sardina ma è più tozza e più grande e si distingue dalla sardina per una striscia dorata sui lati. Quelle proposte da Fish Different sono pescate nel mare Mediterraneo, con la tecnica di pesca a lampara, tipica del Sud di Italia, che contribuisce sia ad elevare la qualità del pescato, non subendo il pesce alcun stress meccanico e alcuna manipolazione, sia di rispettare la natura non danneggiando i fondali marini. Le alacce di Lampedusa, oramai pescate solo da due famiglie di pescatori locali, sono Presidio Slow Food. Fish Different, marchio dell’azienda Calabraittica, ha ottenuto la certificazione Friend of the Sea, perché trasforma solo pesce pescato con metodi eco-sostenibili che rispettano gli ecosistemi marini.

