38 “Tre forchette”, in un anno difficile: ecco la Guida Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso

Nessun punteggio, in un anno particolare come il 2020 segnato dal Covid, ma una selezione dei migliori ristoranti d’Italia (38 “Tre Forchette”, con tutti i big della ristorazione italiana, dal Piazza Duomo a Villa Crespi, dal Da Vittorio al Dal Pescatore, dal Mudec a Cracco, dal St. Hubertus all’Osteria Francescana, da Enoteca Pinchiorri a Uliassi, da Casa Vissani a La Pergola, dal Reale al Don Alfonso 1890, da La Torre del Saracino al Duomo, da Le Calandre a Glass Hostaria, per citarne solo alcuni), e 26 premi speciali (da quelli più classici, come il Ristoratore dell’Anno andato alla Famiglia Liu a Milano, il Cuoco Emergente, a Emanuele Lecce de La Tavernetta a Spezzano della Sila, la Novità dell’Anno a Peter Brunel di Arco, o i Menu Degustazione dell’Anno andato al With a little help from my friends dedicato ai Beatles dell’Osteria Francescana di Modena di Massimo Bottura e al 20Reale20 de Reale di Castel di Sangro di Niko Romito, a quelli più peculiari, come il Miglior Pane in tavola andato al Casa Vissani di Baschi, di Gianfranco e Luca Vissani, quello Terra e Ambiente a La Ciau del Tornavento di Treiso di Maurilio Garola, all’Hostaria Dietro le Quinte di Jesi e Al Pescatore di Bari, o quello per la Valorizzazione delle produzioni locali a Il Poggio Rosso dell’Hotel Borgo San Felice a Castelnuovo Berardenga, tra gli altri): ecco gli atout della guida Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso 2021, edizione n. 31, davvero peculiare, come ha spiegato, nella presentazione su Facebook, condotta da Antonio Paolini e Marco Sabellico, il presidente del Gambero Rosso Paolo Cuccia:

“In questo momento epocale in cui le prospettive sono incerte siamo impegnati più che mai a supportare la transizione e a contribuire al rilancio del settore non appena l’emergenza pandemica finirà. È il momento di focalizzare le energie su nuove tecnologie dando una forte accelerata alla digitalizzazione, dobbiamo puntare su una corretta informazione e, soprattutto, investire sulla formazione permanente dei professionisti del settore: campi a cui il Gambero Rosso dedica da sempre grande attenzione”.

E così, la Guida, spiega il Gambero Rosso, ha voluto dedicare quest’anno più che mai grande attenzione a tutti i professionisti che, negli ultimi mesi, sono riusciti a reinventarsi con coerenza e originalità, per raggiungere i propri clienti anche in periodo di restrizioni e chiusure, elaborando convincenti proposte di food delivery e mettendosi in gioco davanti alla continua necessità di ripensare la propria offerta e le modalità di servizio. Come previsto nel momento di chiusura della guida a metà ottobre 2020, la seconda ondata sta mettendo ulteriormente a dura prova il settore della ristorazione che, stando ai dati diffusi dalla Fipe/Confcommercio nell’Assemblea Annuale del 18 novembre, chiuderà il quarto trimestre del 2020 con una perdita di fatturato del 40% (10 miliardi di euro) con la previsione per fine anno di una flessione di 33 miliardi di euro su 96 complessivi, con 60.000 aziende a rischio chiusura lasciando oltre 300.000 lavoratori nell’incertezza. “La guida Ristoranti d’Italia 2021 diventa, quindi, una guida non soltanto di giudizio ma anche di servizio, in grado di raccontare come la ristorazione ad ogni livello ha reagito, e continua a reagire, di fronte ad una crisi senza precedenti. È il momento quindi di supportare con ogni mezzo i ristoratori italiani che sono ambasciatori dei territori, dei prodotti agroalimentari e dell’ospitalità made in Italy”, spiega il Gambero Rosso.

“Il nostro impegno di supporto nei confronti della ristorazione continuerà con una comunicazione ancora più forte, sviluppando e creando nuove iniziative che aiutino le imprese del settore - continua l’ad Luigi Salerno - e la ristorazione è parte integrante della storia e del dna del Gambero Rosso e siamo sicuri che lavorando insieme anche questa volta, torneremo presto a riempire tavoli della migliore ristorazione italiana”.

Focus - I premi della Guida Ristoranti d’Italia 2021 del Gambero Rosso

Tre Forchette - Premio Trentodoc

Piemonte

Piazza Duomo - Alba

Villa Crespi - Orta San Giulio

Lombardia

Da Vittorio - Brusaporto

Dal Pescatore - Canneto sull’Oglio

Miramonti l’Altro - Concesio

D’O - Cornaredo

Lido 84 - Gardone Riviera

Enrico Bartolini. Mudec Restaurant - Milano

Berton - Milano

Cracco - Milano

Seta by Antonio Guida - Milano

Vun Andrea Aprea dell’Hotel Park Hyatt Milan - Milano

Veneto

La Peca - Lonigo

Le Calandre - Rubano

Trentino-Alto Adige

St. Hubertus dell’Hotel Rosa Alpina - Badia

Friuli-Venezia Giulia

Laite Sappada

Agli Amici dal 1887 - Udine

Emilia-Romagna

Osteria Francescana - Modena

Toscana

Enoteca Pinchiorri - Firenze

Lorenzo - Forte dei Marmi

Da Caino - Montemerano

Il Piccolo Principe del Grand Hotel Principe di Piemonte - Viareggio

Marche

Madonnina del Pescatore - Senigallia

Uliassi - Senigallia

Umbria

Casa Vissani - Baschi

Lazio

Pascucci al Porticciolo - Fiumicino

La Trota - Rivodutri

Glass Hostaria - Roma

Imàgo dell’Hotel Hassler - Roma

Il Pagliaccio - Roma

La Pergola dell’Hotel Rome Cavalieri - Roma

Abruzzo

Reale - Castel di Sangro

Campania

Taverna Estia - Brusciano

Don Alfonso 1890 - Massa Lubrense

Quattro Passi - Massa Lubrense

Torre del Saracino - Vico Equense

Sicilia

La Madia - Licata

Duomo - Ragusa

Tre Gamberi - Premio Cantine San Marzano

Angiolina - Pisciotta

Antica Osteria del Mirasolecon Locanda -San Giovanni in Persiceto

Antichi Sapori - Andria

Armando al Pantheon - Roma

Trattoria Sarda Armidda - Abbasanta

La Brinca - Ne

Da Burde - Firenze

Ai Cacciatori - Cavasso Nuovo

Il Capanno - Spoleto

Agriturismo Il Casaletto - Viterbo

Da Cesare - Roma

Consorzio - Torino

Al Convento - Cetara

Caffè La Crepa - Isola Dovarese

Ai Due Platani - Parma

Futura Osteria - Monteriggioni

La Madia - Brione

Locanda Mariella - Calestano

Masseria Barbera Minervino - Murge

Nerodiseppia - Trieste

Osteria Ophis - Offida

All’ Osteria Bottega - Bologna

Osteria del Treno - Milano

Pretzhof - Val di Vizze/Pfitsch

Sora Maria e Arcangelo - Olevano Romano

Lo Stuzzichino - Massa Lubrense

Tischi Toschi Taormina - Taormina

Trippa - Milano

Vecchia Marina - Roseto degli Abruzzi

Osteria della Villetta dal 1900 - Palazzolo sull’Oglio

Vino e Cibo - Senigallia

Tre Bottiglie - Premio Castello di Cigognola

La Baita - Faenza

Barnaba - Roma

Enoteca Bruni - Firenze

Le Case della Saracca - Monforte d’Alba

Del Gatto - Anzio

Al Donizetti - Bergamo

Enoteca Marcucci - Pietrasanta

Da Nando - Mortegliano

Roscioli - Roma

Trimani Il Wine Bar - Roma

Tre Mappamondi - Premio Cantina di Solopaca

Casaramen - Milano

Iyo Experience - Milano

Wicky’s Innovative Japanese Cuisine - Milano

Tre Boccali

Baladin Open Garden - Piozzo

Nidaba - Montebelluna

Open Baladin - Roma

L’Osteria di Birra del Borgo - Roma

Tre Cocotte

Amo - Venezia

Lanzani Bottega & Bistrot - Brescia

Spazio Niko Romito Bar e Cucina - Roma

Focus - I Premi Speciali

Cuoco emergente. Premio Alessandro Narducci - Premio Acqua Panna-S.Pellegrino

Emanuele Lecce - La Tavernetta - Spezzano della Sila

Novità dell’anno - Premio Frantoio di Santa Téa

Peter Brunel - Arco

Il Ristoratore dell’Anno - Premio Bertani

Famiglia Liu - Milano (Iyo Experience; AAlto - part of Iyo; Ba Asian Mood; Gong; Iyo Omakase)

Ristorante con la miglior proposta di piatti di pasta - Premio Pastificio dei Campi

Acqua Pazza - Ponza

Miglior pane in tavola - Premio Petra Molino Quaglia

Casa Vissani - Baschi

Menu degustazione dell’anno - Premio Goeldlin Chef

With a little help from my friends - Osteria Francescana - Modena

20Reale20 - Reale - Castel di Sangro

Il pastry chef dell’anno - Premio La Bella Estate Vite Colte

Fabrizio Fiorani - Il Duomo - Ragusa

Miglior proposta al bicchiere al ristorante - Premio Benedetti & Grigi

MU dimsun - Milano

Miglior carta dei distillati - Premio Grappa Ceschia

Achilli Enoteca Al Parlamento - Roma

Servizio di sala

Qafiz - Santa Cristina d’Aspromonte

Miglior comunicazione digitale

Antica Osteria Nonna Rosa - Vico Equense

Terra e ambiente - Premio Franciacorta Animante Barone Pizzini

La Ciau del Tornavento - Treiso

Hostaria Dietro le Quinte - Jesi

Al Pescatore - Bari

Valorizzazione delle produzioni locali - Premio Albinea Canali e Maschio dei Cavalieri

Il Poggio Rosso dell’Hotel Borgo San Felice - Castelnuovo Berardenga

Qualità prezzo - Premio Ferzo Wines

La Bandiera - Civitella Casanova

Del Belbo da Bardon - San Marzano Oliveto

Emozionando - Salerno

Giardino - San Lorenzo in Campo

Maeba - Ariano Irpino

Mammaròssa - Avezzano

Pepe Nero - Prato

Satricvm - Latina

La Tavernetta - Spezzano della Sila

Il Tiglio - Montemonaco

Le due forchette Rosse - (I locali che hanno le maggiori potenzialità per raggiungere il vertice)

Marche Andreina - Loreto

Lazio Enoteca La Torre a Villa Laetitia - Roma

Campania Danì Maison - Ischia

Sicilia Signum - Salina

