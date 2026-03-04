A far scoprire la pizza agli americani è stato il grande compositore italiano Pietro Mascagni

Se oggi a New York si trova una pizzeria ad ogni angolo - un cibo talmente diffuso e amato nella Grande Mela da aver dato vita ad un vero e proprio stile, la “New York style pizza”, caratterizzata da un impasto sottile e croccante e venduta in slice - non era così all’inizio del Novecento. Proprio nel 1902 Pietro Mascagni, grande compositore e direttore d’orchestra, allora all’apice della sua carriera, si recò negli Stati Uniti per una storica tournée, che rimane ad oggi un episodio iconico della diffusione dell’opera italiana oltreoceano. Ma oltre ad eseguire i suoi lavori (tra cui “La cavalleria rusticana”, tratta dalla novella di Verga), a New York Mascagni - che era un raffinato buongustaio, profondamente legato alle sue radici livornesi e amante dei piaceri della tavola - si mise a cercare qualcuno che gli preparasse una pizza. Incontrando grande difficoltà, come ricorda Luca Cesari in un articolo su “Il Sole 24 Ore”. In tutta la città esisteva infatti, al tempo, solo una pizzeria a Little Italy.

Mascagni non si diede per vinto, scrive Cesari, e grazie al mezzo soprano Eugenia Mantelli che lo accompagnava, si fece ospitare da un insegnate di canto sulla 52esima Strada improvvisando una cena casalinga a base di pizza. L’unica pizzeria al tempo si trovava infatti a Little Italy, dalla parte opposta di Manhattan. Da allora si è assistito ad una trasformazione epocale: dopo essere entrata quasi di contrabbando, portata dai napoletani emigrati tra Ottocento e Novecento, oggi la pizza è entrata stabilmente nel grande mosaico della cucina statunitense. Al punto da aver dato vita alla variante made in New York - rotonda, gigante e da mangiare a fette - che ora viene, per contrappasso, esportata in Italia: a Milano infatti sono nate pizzerie specializzate, come Stella e Pepperoni Pizza.

