'A Figlia d'o Marenaro Innovative

Innovative è il nuovo progetto di ‘a Figlia d’ ‘o Marenaro, storico ristorante di pesce di Napoli. Inaugurato circa un anno fa, poco prima della pandemia, è guidato da Giuseppe Scicchitano, figlio di Assunta Pacifico, patron di ‘a Figlia d’ ‘o Marenaro. Il locale si trova al primo piano del palazzo che ospita il ristorante guidato dalla madre, a confermare il legame con la storia di famiglia. Anche Innovative scommette tutto sulla cucina di mare. Immancabili i piatti iconici di ‘a Figlia d’ ‘o Marenaro che sono diventati veri e propri simboli della cucina partenopea, a partire, per fare un esempio celebre, dalla zuppa di cozze. Il menu omaggia alcune specialità di famiglia storiche, come le candele della nonna al ragù napoletano (unica eccezione di terra), ma allo stesso tempo conduce il cliente attraverso un viaggio sensoriale dal piglio creativo, che non lesina anche sull’impatto estetico, concepito con tecniche di cottura moderne, dove non mancano ingredienti e profumi provenienti da altre culture gastronomiche.

