A Lecce, un murales celebra le nonne e la cucina: “il cibo sta diventando un bisogno più che un rito

Arte e cibo sono, da sempre, collegati da un filo rosso. L’arte è cibo per la mente ed anche un piatto può essere considerato una produzione artistica, arricchendosi, oltre che di un sapore e di un aspetto unici, anche di una lungo insieme di messaggi e significati che lo chef voleva comunicare con quella specifica preparazione. L’ultima opera a suggellare questo legame atavico e prezioso tra i due mondi è stata realizzata dall’artista olandese Joram Roukes nell’ambito dell’edizione 2024 del Festival delle Arti Urbane “167 Art Project” di Lecce. Il murales, prodotto su una facciata di circa 25 metri di altezza, ritrae una donna anziana impegnata nella preparazione di un pasto. “Il dipinto rappresenta - spiega l’artista sul suo profilo Instagram - la “Nonna”, figura apicale nella classica realtà domestica italiana. Sta preparando un pasto con ricette che vengono tramandate in famiglia da generazioni, da condividere con i propri cari. Questo murales spera di invitare a prendersi cura e preservare il sentimento di un pasto condiviso e la generosità e l’altruismo del cucinare per qualcuno.”

Una pittura che, quindi, oltre che contribuire alla valorizzazione della zona interessata, insieme alle altre dei 19 artisti di fama internazionale che hanno partecipato all’edizione di quest’anno ed anche di coloro che hanno partecipato nelle edizioni scorse (l’iniziativa nasce dal basso già nel 2017), sensibilizza verso un gesto, quello del cucinare, che, per quanto ordinario, rischia di sparire lasciandosi alle spalle un vuoto pesante: “questo è un fenomeno che, per quanto possa sembrare banale, è sfortunatamente in declino in una società frenetica come quella moderna - commenta Roukes - il cibo sta rapidamente divenendo una necessità più che un rito. Un’incombenza piuttosto che un’opportunità per imparare, connettersi e concedersi”.

Come la “Nonna” di cui parla Roukes che attraverso il cibo accudisce e cura i suoi cari, facendo della sua cucina il manifesto di un amore spassionato, l’iniziativa del Festival delle Arti Urbane di Lecce ha accudito l’area residenziale popolare de “Le Vele” portando a termine, nel corso degli anni, ben 15 grandi opere sulle facciate dei palazzi del quartiere e numerosi murales più piccoli che hanno contribuito ad un arricchimento del patrimonio culturale della comunità, grazie alle opere di un team di artisti di fama internazionale, quest’anno da Olanda, Irlanda, Brasile e Italia.

