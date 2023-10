A Mantova, alla corte dei Gonzaga e della zucca, raffigurata nell’arte di Andrea Mantegna

Città di Virgilio, il massimo poeta dell’antica Roma, e dei Gonzaga, Mantova è anche la “capitale” italiana della zucca, tra gli ortaggi-simbolo dell’autunno, protagonista di molte ricette sia della tradizione come i famosi tortelli di zucca, sempre presenti nei banchetti di corte come descritti dal celebre cuoco Cristoforo Messisbugo nel Cinquecento, che nei piatti di alta cucina grazie alla sua versatilità. Ma anche raffigurata, a simboleggiare la Resurrezione, nell’arte di Andrea Mantegna, tra i maestri del Rinascimento, autore della celebre “Camera degli Sposi” a Palazzo Ducale, tra i gioielli che fanno della città un Patrimonio Unesco, da Palazzo Te di Giulio Romano alla Basilica di Sant’Andrea di Leon Battista Alberti, da Piazza delle Erbe al Teatro Bibiena, dal Castello di San Giorgio al Duomo, e che fu anche fonte d’ispirazione per le “Quattro stagioni” di Vivaldi.

Alla “regina” della tavola mantovana - accanto al salame mantovano e alla “torta sbrisolona”, ma non solo - è dedicato lo “Zucca Festival” (22 e 29 ottobre), che vede Mantova invasa da bellissime zucche, oltre 100 varietà, dalle commestibili alle ornamentali - con tanto di intagliatori, in vista anche di Halloween - ma anche una vera e propria mostra con più di 50 tipologie diverse oltre a 15 varietà di zucca legionaria che un tempo veniva usata come contenitore per trasportare liquidi, e, ancora, spugne vegetali come la luffa operculata, esemplare molto raro da reperire. E non mancano le zucche maxi, come un esemplare di 170 kg di Atlantic Giant, una varietà americana gigante cha ha battuto tutti i record del mondo di taglia e peso, arrivando a superare i 500 kg, un vero e proprio campo di zucche in Piazza delle Erbe, in un’ambientazione in stile Tim Burton, e, ovviamente l’iconica zucca di Cenerentola.

Il 22 ottobre è lo “Zucca Day”, e, per celebrarlo, le sfogline dell’Accademia della Sfoglia guidate dalla maestra sfoglina Rina Poletti realizzeranno un maxi tortello di zucca che resterà in esposizione per tutta la kermesse. Il 29 ottobre, invece, nella “Festa delle Lumere”, ci saranno tante zucche da mangiare, da intaglio, da arredo, da cosmesi, per la doccia, prodotti a base di zucca, cibi di strada, spettacoli, streghette di pezza e tanti spaventapasseri, laboratori per bambini e musiche popolari.

