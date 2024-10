A Ragusa, in Sicilia, l’“Oscar” per la miglior offerta enogastronomica by The Data Appeal Company

Un’analisi dei dati che raccoglie e monitora la presenza digitale dei “Poi”, ovvero i punti di interesse di un’area geografica, attraverso lo studio di portali, siti web, Ota (agenzie di viaggi online) e social media. Un insieme di recensioni, giudizi, commenti e punteggi, che vengono analizzati e aggregati per dare luce al Sentiment Score, ovvero un indice sintetico che esprime il grado di soddisfazione dell’insieme di tutti i contenuti analizzati. È il processo digitale, frutto di un’analisi di 32 milioni di contenuti online dal 1 settembre 2023 al 31 agosto 2024 su 797.000 punti d’interesse in Italia nei comparti ricettività, locali e ristorazione, attrazioni e affitti brevi, che ha svolto The Data Appeal Company, data provider specializzato nel settore turismo, per realizzare il report dedicato al comparto nel Belpaese by Italia Destinazione Digitale e che ha permesso di assegnare gli “Oscar del Turismo”.

La Regione che ha registrato il sentiment più elevato nel settore cibo e qualità del cibo, è stata la Sicilia, ed in particolare, ad essere premiata come “Destinazione con la Miglior Offerta Gastronomica” è stata la città di Ragusa, seguita dalle Dolomiti Paganella, in Trentino, che mantengono la seconda posizione per il secondo anno consecutivo, e poi dalla Carnia, in Friuli Venezia Giulia, terza e per la prima volta sul podio. Ma la Regione che ha registrato il migliore rapporto tra livello di soddisfazione e popolarità turistica è stata il Veneto che si è aggiudicato il Premio “Miglior Reputazione” davanti a Basilicata e Trentino. Per quanta riguarda, invece, il borgo con il sentiment reputazionale più alto, è Peccioli, in provincia di Pisa, in Toscana, che ha vinto la concorrenza di Ripatransone, nelle Marche, e Petralia Sottana, in Sicilia.

Tra gli altri premi assegnati quello “Destination Sustainability Index” al Trentino, in base all’indice proprietario di The Data Appeal Company, e quello “Inclusivity Index”, legato all’inclusione Lgbtq+, conferito alla Lombardia. Il Parco della Maiella in Abruzzo viene premiato come la “Destinazione più amata dagli stranieri in vacanza in Italia”, seguito da altre due destinazioni a forte vocazione enologica: le Colline del Prosecco in Veneto e le Langhe Monferrato Roero in Piemonte. Ad aggiudicarsi il Premio speciale “Almawave Smart Destination” è la Puglia, per essersi distinta nella gestione innovativa, digitale e data-driven del destination management. Al Piemonte va invece il Premio speciale “Cashless Destination”, per la Regione che ha registrato il maggior utilizzo di transazioni elettroniche. La “Destinazione preferita dagli italiani all’estero”? La Comunidad Foral de Navarra, in Spagna, seguita dalle Clare Island in Irlanda e da Braga in Portogallo.

Oltre all’assegnazione dei premi, l’analisi dei dati operata da The Data Appeal Company ha permesso di realizzare anche un report legato allo stato dell’arte del turismo in Italia. Il trend sulla stagionalità definisce il periodo tra marzo e ottobre come quello più movimentato e stila la classifica delle attrazioni più apprezzate. Al primo posto c’è la Fontana di Trevi, poi il Colosseo e la Torre di Pisa, segue il Duomo di Milano e il Pantheon, con Roma che piazza tre monumenti nei primi cinque posti. Completano la “top 10”, il Museo Leonardo da Vinci a Firenze, il Ponte di Rialto a Venezia, Piazza Navona e la Scalinata di Trinità dei Monti nella Capitale e, infine, l’Arena di Verona. È stato realizzato anche un focus sulle pizzerie che hanno registrato il Sentiment Score più alto: prima è “Sfizio - Ristorante e Pizzeria” a Roma con punteggio 96/100, seconda la concittadina “Mariuccia” a 94,2, terza “L’Antica Pizzeria da Michele” a Bari con 94, poi “Ristorante Pizzeria Forum Roma - Forno a legna” con 92 e infine “Gino e Toto Sorbillo” a Napoli a quota 85. Eppure la pizzeria, intesa come locale ricettivo, si classifica solo al terzo posto secondo l’indice di apprezzamento di The Data Appeal Company (punteggio 86,9/100): prima è la gelateria (89), poi il ristorante (87) e il bar (85,6).

E i turisti dove preferiscono dormire? Il report conferma la crescita degli agriturismi tra le strutture ricettive più gradite con un Sentiment Score di 90,9, poi bed & breakfast a 88,4, hotel 84,6 e campeggi 83,4.

