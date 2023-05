A Solomeo con Brunello Cucinelli, tra racconti di un passato contadino e passione per il vino

Non poteva che nascere nella bellissima vigna di Solomeo il primo vino di Brunello Cucinelli, il paesino dell’Umbria che il fondatore di uno dei brand made in Italy di maggior successo ha fatto rinascere come “Borgo del Cashmere e dell’Armonia”. E WineNews è andata a scoprirlo con la sua guida d’eccezione, conversando sul valore dell’agricoltura secondo la sua filosofia di “Umana Sostenibilità” e “Capitalismo Umanistico”, tra racconti di un passato contadino e un presente che lo vede produttore di vino per passione, ma anche come “tributo alla Terra Madre”.

