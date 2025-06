Vino ed arte, un binomio di grande successo, e tante cantine italiane continuano ad investirci

La cantina della famiglia Pasqua, che molto ha investito nell’arte contemporanea, ha celebrato i suoi primi 100 anni di vita con un libro (ed una mostra), “Ode al Futuro”, che ne interpretano in immagini e parole i valori. Mentre Zenato Academy by Zenato ha firmato la mostra “Sole Pioggia Vento”, della fotografa messicana Julia Carrillo, che ha colto nei suoi scatti l’essenza delle vendemmia, utilizzando addirittura il vino rosso come “filtro ottico”. Per un mondo del vino che si racconta, sempre più spesso, grazie al linguaggio dell’emozione.

