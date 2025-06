Vino, il futuro è adesso. Parla Alejandro Bulgheroni, tra i più grandi imprenditori al mondo

A WineNews, il petroliere argentino e produttore di vino, che ha inaugurato la monumentale “Tenuta Meraviglia”, nelle ex Cava di Cariola, a Bolgheri (tenuta che si aggiunge alla vicina Tenuta Le Colonne), ed ancora alla storica Dievole, in Chianti Classico, ed a Podere Brizio, a Montalcino. Che, nonostante tutte le difficoltà del settore, sostiene: “è il momento giusto per investire in vino. Nella vita, se aspetti che tutto sia a posto, non fai nulla”.

Copyright © 2000/2025