Le bollicine italiane, protagoniste della crescita del vino, sono in salute, e guardano al futuro

Lo stato dell’arte ed i progetti di Franciacorta, Trentodoc, Oltrepò Pavese, universo “Prosecco” (Doc, Docg, Asolo), Asti e Alta Langa. Tra chi punta sulla promozione all’estero per crescere ancora, spesso legate al mondo dello sport o comunque fuori dalla cerchia del vino, chi guarda a progetti in vigna, e chi a strategie di sistema per portare ancora più in alto la bandiera della spumantistica italiana, che ha sorretto il settore negli anni, alle prese con un calo generico dei consumi, dal quale le bollicine, ad oggi, sembrano immuni.

Copyright © 2000/2025