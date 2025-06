Diversificare i rischi, guardare agli altri competitor del vino, e tornare a renderlo “divertente”

Le riflessioni di mercanti, manager, analisti e critici come Edoardo Freddi, Ettore Nicoletto, Denis Pantini e Robert Joseph, da “Envisioning2035”. I dati parlano chiaro: i consumi di vino sono in calo nel mondo, anche se aumentano i Paesi in cui si beve. Ma si deve guardare con più attenzione alle difficoltà strutturali (cambiamento demografico, concorrenza di altre bevande e non solo) che alle criticità contingenti. Senza dimenticare che in tantissimi, i più, bevono vino senza esserne appassionati. E se non lo trovassero più “divertente”, per loro sarebbe semplice bere qualcos’altro.

