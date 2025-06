Il 14% delle esportazioni di vino è “riesportazione” da altri Paesi diversi da quello di origine

A fare luce su un fenomeno poco conosciuto, e in crescita, Giorgio Delgrosso, dell’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (che si riunirà nel suo Congresso Mondiale in Moldavia, a Chisinau, dal 16 a 20 giugno). “Abbiamo individuato 14 grandi centri tra Regno Unito, Belgio, Olanda, Danimarca, ma anche Lituania, Lettonia, Singapore, Hong Kong, ma anche la Thailandia, Canada, Angola, e non solo, Paesi non produttori che sono importanti per determinate aree del mondo”. E muovono un valore di 4,6 miliardi di dollari di vino.

