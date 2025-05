Etilometro, salutismo & co. Ma a frenare i consumi di vino sono anche i ricarichi al ristorante

Il moltiplicatore, molto elevato, dalla cantina alla wine list, è uno dei fattori che più scoraggiano molti ad ordinare una bottiglia. Le riflessioni su un tema scomodo ma determinante per i consumi di vino, soprattutto in una fase di debolezza del potere di acquisto, da parte di operatori come Enrico Buonocore (Langosteria), Luca Cuzziol (Cuzziol Grandivini) e Alessandro Rossi (National Category Manager Wine di Partesa).

