La degustazione di vino? Deve essere “personale”. Ma senza deglutire manca un pezzo fondamentale

Visioni intorno ad uno strumento fondamentale per la conoscenza del vino, che cambia molto tra chi la fa per mestiere, e chi per passione. Come raccontano Jacky Rigaux, wine writer, critico, già professore all’Università di Bordeaux e sostenitore della degustazione “geosensoriale”, Roberto Conterno, tra i più grandi produttori delle Langhe con la cantina mito Giacomo Conterno, e Lydia e Claude Bourguignon, produttori con Domaine Laroque d’Antan, in Francia, e tra i più affermati consulenti agronomi del mondo.

