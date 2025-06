Estate, tempo di vacanze, tormentoni, ma anche di regole da “trasgredire”, anche nel vino

Bianchi e bollicine, ovviamente, dominano, ma il vino rosso messo in freddo, è sempre meno un tabù. Voci da “VinoVip” 2025 by Civiltà del Bere: Alessandro Torcoli (Civiltà del Bere), Luigi Moio (Quintodecimo), Aldo Fiordelli (JamesSuckling.com), Sandro Camilli (presidente Ais), Andrea Lonardi (Master of Wine), Paolo Porfidio (Sommelier Hotel Gallia), Gianni Mercatali, decano della comunicazione enogastronomica, Cristian Maitan (Miglior Sommelier Ais Italia 2023), Raffaele Boscaini (Masi), Elvira Bortolomiol (Bortolomiol), Riccardo Pasqua (Pasqua Wines), Diego Bosoni (Cantine Lunae), Annalisa Zorzettig (Zorzettig), Stefano Giannotti e Mirko Cardino (Ristorante Alpemare), Ornella Venica (Venica).

Copyright © 2000/2025